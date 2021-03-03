شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وجهود مكثفة استعدادا لتحويل إيبراشية المنيا وأبوقرقاص لثلاث إيبارشيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت كنائس مركزي المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس من استعداداتها، تمهيدا لاستقبال المركزين لأسقفين جديدين، قرر البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، تكليفهما برعاية نسبة من تلك الكنائس، بجانب الأنبا مكاريوس الأسقف العام، الذي كان يرأس تلك الكنائس بعد وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص.

و حدد البابا تواضروس يومي السبت والأحد المقبلين لرسامة القمص ثاؤفيلس المحرقي، أسقفا لإيبارشية «منطقة» أبوقرقاص وتوابعها، والقمص سيرابيون السرياني، أسقفا لإيبارشية «منطقة» شرق المنيا، بجانب تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان.

وتم تشكيل لجان من بعض كهنة إيبارشيات المنيا وشرق المنيا وأبوقرقاص، قامت تلك اللجان بتسلم وفصل المهام الإدارية لكل إيبارشية مع حصر كنائسها وأوقافها.

كما تم تشكيل لجان للتجهيز لاستقبال الأساقفة الجدد بعد رسامتهم المحدد لها يوم 7 مارس المقبل.

لقاء كهنة شرق المنيا مع القمص سيرابيون السرياني الأسقف المنتظر للإيبارشية