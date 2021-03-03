شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج عن أزمة «سؤال بن شرقي»: «والله العظيم أنا زملكاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن اعتذاره باسمه واسم الجامعة لجمهور نادي الزمالك، على ما جاء في امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالجامعة، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أشرف بن شرقي، مفترضًا وفاته.

وأضاف «عزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أنه ضد التعصب، وأن هناك معايير واضحة جدًا للامتحانات، بعيدة كل البعد عما حدث في أزمة «أشرف بن شرقي»، قائلًا: «والله العظيم أنا زملكاوي».