شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطة النهائية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بحضور العميد ياسر وحيد رئيس أشغال المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز التي يستهدفها المشروع.

أوضح الداودى انه تم مراجعة خطة المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها من خلال المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى وشدد على المسئولين بسرعة الإنتهاء من إعداد الخطة وتسليمها للمنطقة الجنوبية العسكرية غدا بحد أقصى مؤكدا على أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في القرى الأم وتوابعها من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الصحة – التربية والتعليم – الغاز الطبيعى – الطرق ) مشيرا إلى انه سيتم إنشاء مجمعات لتقديم الخدمات ذات تصميم موحد تشمل العديد من المؤسسات الخدمية.