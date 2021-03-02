شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب»: ترخيص ماكينات رفع المياه على الترع والمصارف العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والري مهم في هذا التوقيت، ويهدف للاستفادة من كل قطرة مياه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يهدف لعمل تنمية شاملة ومستدامة وبحث مصادر غير تقليدية للمياه.

وأشار النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة القانون في لجنة الزراعة على مدار 3 دور انعقاد وتم إحالته للجلسة العامة ولكن أزمة كورونا عطلت استكمال مناقشته وصدور.

ونفى النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ما يتردد عن بيع المياه للمزارعين، موضحًا أنه لا رسوم على ماكينات رفع المياه الخاصة، وسوف يتم ترخيص الماكينات على الترع والمصارف العامة.

واختتم أن مشروع القانون لن يمر من مجلس النواب دون أن تكون مرضية للجميع، مؤكدا انحيازهم للمزارع المصري.