شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 863 حالة خلال القافلة الطبية بقرية البحري قمولا بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة يومىّ الأحد والإثنين الموافق ١- ٢ مارس الجارى وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

قافلة طبية مجانية بقنا

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح تواضروس ان تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرا رواجا كبيرا فإلى جانب القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة فإن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية في قرية بئر عنبر بمركز قفط كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس في قرية أبودياب شرق خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ مارس الجارى مشيرا إلى انه تم تنظيم ٩ قوافل طبية منذ بداية العام تم خلالها الكشف على ١١٨٧٢ مواطن.

قافلة طبية مجانية بقنا

وأشار إلى أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٣٦ حالة بواقع ( ٢٦٢ باطنة- ٢٥٩ جلدية- ١٦٠ اطفال- ٥٩ نساء- ٥٣ جراحة- ٤٣ تنظيم أسرة ) بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٦ حالة وأضاف ان القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٨٥ مواطن ‪