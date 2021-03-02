شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي الشكاوى والمقترحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن اطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى الشكاوى والمقترحات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف حث جميع منسوبى الجامعة والمجتمع المدنى بأكمله على التواصل مع إدارة الجامعة وتتيح سرعة الاستجابة والرد بصورة موضوعية وجدية.

أوضح رئيس الجامعة، أن المنظومة الجديدة تضم الخط الساخن وموقع الجامعة الالكترونى الخاص بالشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا استهداف المنظومة تحقيق أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى، وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة في منظومة العمل الادارى بكافة الكليات والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام.