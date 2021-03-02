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المخرج خالد يوسف يعلن عودته إلى مصر لحضور جنازة شقيقه غدًا

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف عودته لمصر، لحضور جنازة شقيقه الذي توفي، مساء الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد.

وقال «يوسف» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه سيتم تشييع جثمان شقيقه، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.

وتابع: «قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي غدًا الأربعاء عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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