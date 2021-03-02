شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مطروح العامة تنهي دورة كتابة التقارير الإدارية لموظفي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهت اليوم الثلاثاء فاعليات الدورة التدريبية تحت مسمى ورشة عمل لكتابة التقارير الإدارية.

حيث حاضرت في الدورة منى يوسف، مدير مديرية التنظيم والإدارة بحضورر 21 من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة لمدة ثلاث أيام في الفترة من الأحد 28 فبراير إلى الثلاثاء 2 مارس.

واكد اسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامه بمطروح أنه تم افتتاح مركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة بمطروح تنفيذا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف انه تم البدء بورشة عمل لكتابة التقارير الادارية والتي استمرت لمدة ٣ ايام لافتا أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم الاماكن بشكل دوري.

وأشار ان محافظ مطروح حريص على إقامة هذه الدورات بالمكتبة لرفع كفاءة الجهاز الادارى بالمحافظة.