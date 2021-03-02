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عودة البرودة والأمطار ..حالة الطقس غداً الأربعاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البرودة والأمطار ..حالة الطقس غداً الأربعاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الاربعاء عن 3 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للبرودة أيضا نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح نشطة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما يسود طقس معتدل نهارا على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما والرياح معتدلة على جنوب الصعيد ولكنها نشطة على شماله .

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وعلى بعض المناطق في القاهرة بينما متوقع أن تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، أما في الوجه البحري فيتوقع أن تكون خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

- حالة الطقس اليوم الاربعاء في مصر -

May be an image of ‎text that says '‎ΕΜΑ Cairo RSMC حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 2021 مضطرب الهينة العامة للأرصاد الجوية الإدار العامة للتحاليل مرکز التحاليل الرئيسي السوا المتوسط الشمالية الغربية 17° 12° مائل للبرودة نهاراً شدید البرودة أمطار متوسطة المناطق والرياحنشطة km 150 18° 10° مائل للبرودة نهار شدید البرودة 70% 11° نهار شدید البرودة القاهرة الكبرى 30% 18° 10° شدید لمناطق للبرودة شمال الصعيد 8° دافی الوادي الجديد 24° 9° مائل للافء نهار آشدید البرودةليلا مشمس معتدلة الطرق 24° دافی نهاراً بارد ليلاً جزني والرياح معدلة تنشط أحياناً جنوب الصعيد 10° دافی البرودة مشمس والرياح إنذار متوسط إنذار ضعيف حلايب وشلاتين دافی نهارا مشمس‎'‎

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -

May be an image of ‎text that says '‎EMA CAIR RSMC- النشرة الجوية الأربعاء 2021 ارتفاعالموج شمالية مضطرب الهينة العامة للأرصاد الجوية للتحاليل يورسعد والرياح نشطة الشمالية طقس للبرودة طقس مائل غربية .البحري عظمی 20 16 المدينة طابا شمال جنوب .الصعيد. على البرودة طقس طقس الشيخ مناطق المدينة القاهرة 19 الاسكندريا 11 الفيوم 18 18 وادي لنطرون 20 20 21 المنيا اسيوط شبین الكوم القريبة الزراعي السلوم 12 صباحا 10 11 10 الاتجاه الرطوبة النسبية شلاتين 16 17 27 24 24 17 18 19 المنصور الاسماعيلية السويس العريش حدربة السواحل جوي هشام حسن طاحون رئيس مجلس الادارة 14 رأسسد عبدالغفار رئيس الادارة المركزية محمود عبدالمنعم مدير التحاليل‎'‎

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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