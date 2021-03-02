شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ بني سويف يتابع أعمال لجنة التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى، بحضور نهى محمد- مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة، وأعضاء اللجنة من مسؤولي قطاعات الصحة وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.

ناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي تم اختيارها «مرحلة أولى»، وتشمل (قمن العروس، صفط الخرسا، المسيد الأبيض، المحمودية، الحكامنة)، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتم الاتفاق على التنسيق بين الصحة والتضامن لإجراء كشوفات وتحاليل للحالات المصابة بالأنيميا والتقزم وعمل تسجيل بالوحدات الصحية لإدراجها ضمن الخطة المتفق عليها، مع متابعة خطة تحصين الثروة الحيوانية والتيسير على المزارعين للاستفادة منها، بجانب إدراج خطة لتحصين الدواجن يشرف عليها الطب البيطري، فضلا عن العمل على تبني مشروع للقضاء على الأمية بتلك القرى وفق خطة وجدول زمني محدد بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، علاوة على تنفيذ حملات للتوعية بأضرار الزواج المبكر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية الخدمة الاجتماعية.