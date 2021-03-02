شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم بنقابة المحامين بالإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية، إجراء حملة للتبرع بالدم غدا الأربعاء، بفناء محكمه المنشية لصالح المحامين وأسرهم.

ولفت إلى أن الحملة تهدف لتوفير الدم للمحامين المرضي أو أفراد أسرهم بشكل سريع.

وأضاف نقيب المحاميين أنه أجرى جولة في عدد من مستشفيات المدينة، برفقة لجنه من النقابة العامة تمهيدا للتعاقد مع تلك المستشفيات لتضاف لمشروع العلاج تلبية لطلبات المحامين في توفير مستشفيات جديده.

غدا- " محاميين الاسكندرية" تنظم حملة تبرع بالدم بمحكمة المنشية

وأكد «علام» أن النقابة تستهدف خلال الفترة المقبلة زياده عدد المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية وعمليات جراحية للمحامين وأسرهم ضمن مشروع العلاج النقابي.

وأضاف علام، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك شكاوى من المحامين خلال الفترة الماضية من عدم توافر مستشفيات ملائمه للعدد الكبير من أعضاء النقابة وأسرهم، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.

غدا- " محاميين الاسكندرية" تنظم حملة تبرع بالدم بمحكمة المنشية

وأكد نقيب المحامين، أن هناك حزمه من الخدمات ستقدم للمحامين في مشروع العلاج وكذلك في كافة المجالات الأخرى خلال الفترة المقبلة.