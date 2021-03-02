شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تشغيل عربات «top vip» بين القاهرة والإسكندرية وأسوان يوميا (السعر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تشغيل العربات top vip في 8 رحلات بين القاهرة والإسكندرية وأسوان، وحددت سعر التذكرة ب 150 جنيها إلى الإسكندرية و350 جنيها إلى أسوان، وتتميز العربة عن بقية عربات القطارات المكيفة بوجود «بوفيه» خاص بها، ويوجد بالمقعد شاشة LCD لعرض الأفلام.

وترصد «المصري اليوم» جدول تشغيل العربة في القطارات على النحو التالي :-

- من القاهرة قطار 2014 الساعه 9:00 مساءآ يصل أسوان ألساعه 9:40 صباحآ.

- من أسوان 4:00 عصرآ يصل القاهرة الساعه 4:30 فجرآ.

- من القاهرة قطار 905 الساعه 8:00 صباحآ يصل الاسكندرية 10:35 صباحا.

- من القاهرة قطار 917 الساعه 2:00 ظهرآ يصل الإسكندرية الساعه 4:35 عصرآ.

- من القاهرة قطار 927 الساعه 7:00 مساءآ يصل الإسكندرية 9:35 مساءا.

- من الإسكندرية تقرر تركيب العربة في قطار 906 الساعه 7:00 صباحآ يصل القاهرة 9:30 صباحا،

- من الإسكندرية قطار 916 الساعه 2:00 ظهرآ يصل القاهرة 4:35 عصرآ.

- من الإسكندرية قطار 926 الساعه 7:00 مساءآ يصل القاهرة 9:35 مساءآ