شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تحمّلنا ما لم يتحمله بشر مُنذ الإعلان عن «الامتحان المُجمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التغير الذي تقوم به الوزارة حاليًا في العملية التعليمية في مصر، هو مُهمة شاقة جدًا، مؤكدًا أن الأصعب في هذا التغيير هو تصحيح أو تغيير بعض الأفكار المغلوطة، قائلًا: «إذا لم نتحرر من الاهتمام بالدرجات والطريقة القديمة مش هنقدر نتحرك لقدام».

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن ما تعرضت له الوزارة خلال الفترة منذ الإعلان عن «الامتحان المجمع» من 14 فبراير وحتى 27 فبراير، لا يتحمله بشر، مؤكدًا أنه كانت هناك حالة هلع كبيرة ورهيبة، قائلًا: «عمرنا ما كنا بنتكلم عن سنوات النقل في السنين اللى فاتت، والاهتمام المبالغ فيه والتدخل كله كان من أولياء الأمور ومش الطلاب ونقلوا الهلع إلى أبنائهم».

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الناس لم تعد مُنشغلة بأزمة فيروس كورونا المُستجدّ، مُنذ يوم الجمعة الماضي وانصب الاهتمام على الامتحانات، قائلًا: «المشاكل التي حدثت في الامتحانات يوم السبت الماضي كلها مرتبطة بشبكة الإنترنت»، قائلًا: «لم تصلنا أي ملاحظات على امتحانات النموذج المتعدد».

ولفت «شوقي» إلى أن الصفين الأول والثاني الثانوي لهما هدف وطريقة مختلفة تمامًا عن الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي علاقة بين التقنيات المستخدمة في الصفين الأول والثاني الثانوي، وتلك التقنيات المستخدمة في الثانوية العامة، قائلًا: «الثانوية العامة طول عمرها موضوع تاني وحتى الآن بنأمنها بشكل معين وبنصرف عليها كتير جدًا ومتقليش فيها هذا النوع من التسريب واللا الغش واللا التليفونات».