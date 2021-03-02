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وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربينى متأثرة بكورونا

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، مساء الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد.

كانت حالة والدة الإعلامية تدهورت قبل أيام أثناء تواجدها بالعناية المركزة لأحد المستشفيات، ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وناشدت «الشربيني» جمهورها الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة منذ أيام ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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