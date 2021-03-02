شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 96% من المستهدفين في اليوم الثالث للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسوان خلال اليوم الثالث لها، عن تطعيم 246 ألف و 37 طفل بنسبة 96 % من بينهم 623 طفلا من أبناء الوافدين، وذلك من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة، والذي يبلغ 257 ألف و 219 طفل.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، أنه يتم عقد اجتماع يومي على مستوى مسؤولي الصحة بالمحافظة طوال أيام الحملة والتي تستمر حتى غدا 3 مارس، لتقييم ومتابعة جهود الحملة، مضيفا، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، و أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .