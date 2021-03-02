شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون فى مجال التدريب بين نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت اليوم الثلاثاء، نقابة الإعلاميين والتي يمثلها في التوقيع محجوب سعده سكرتير عام النقابة، مع الهيئة الوطنية للإعلام والتي يمثلها الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بحضور النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق نقابة الإعلاميين خالد فتوح.

شمل بروتوكول التعاون في مجال التدريب الإذاعي والتليفزيوني في مجالات التقديم التليفزيوني والإعداد وكتابة الإسكربيت والإخراج والمونتاج، وتحرير النشرات والمراسلة الإعلامية .

يأتي هذا البروتوكول للتأكيد على التطوير المستمر ورفع كفائة أداء الإعلاميين العاملين فى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بغية تقديم أفضل رسالة إعلامية تليق بالمتلقى المصرى والعربي .