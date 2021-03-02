شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس شركات خدمات البترول للتنسيق للعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء يحيي حسين رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية «إحدي شركات قطاع البترول»، في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة، وذلك للتنسيق وحجز طائرات لنقل الضيوف المشاركين في احتفالية العيد القومي للمحافظة، ومراسم رفع العلم بطابا وافتتاح عدداً كبيراً من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة، ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد السلام بمدينة طور سيناء.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة لرئيس الشركة تقديراً لتعاونه وجهوده المتميزة.