شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب شنقا لفشله في إيجاد فرصة عمل في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم الثلاثاء على الانتحار بعد أن شنق نفسه داخل حجرته، بمنطقة الزراعة في مدينة الغردقة، وفشل محاولات أسرته لإنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الغردقة العام.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية في البحر الأحمر، بتلقيه إشارة من مستشفى الغردقة العام، بوفاة «م.أ.» شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وذلك قبل وصوله إلى المستشفى.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثان الغردقة، التي أجراها الرائد مصطفى حلمي، معاون أول مباحث القسم، وأشرف عليها المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثان، والعقيد هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث القسم، إلى أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة؛ لفشله في إيجاد فرصة عمل.

وأوضحت التحريات، أن الشاب دخل حجرته وحاول الانتحار بشنق نفسه، وحاولت أسرته إنقاذه، وتوجهوا به إلى مستشفى الغردقة العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، لحين استكمال التحقيقات من التيابة