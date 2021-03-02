شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 27 رحلة جوية للسعودية تنقل على متنها 2702 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، على مدار اليوم 27 رحلة جوية للملكة العربية السعودية تنقل على متنها 2702 راكب.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة سيرت اليوم 13 رحلة لوجهات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، منها "الرياض، جدة القصيم، الجوف، تبوك، الرياض، الدمام" وكان على متنهم 815 راكبا من جنسيات مختلفة وأطقم طبية وعائلاتهم ودبلوماسيين.

فى حين، استقبلت صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 14 رحلة من كلا من "الرياض، جدة، تبوك، الدمام، القصيم، الرياض، المدينة"، نقلت على متنها 1887 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.