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حبس عامل بتهمة سرقة 7 آلاف جنيه من خزينة شركة بالدقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات بالدقي.

كان العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة 7 آلاف جنيه، والشروع في فتح خزينة أخرى.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وأرشد المتهم عن المسروقات، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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