"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، تعيين الدكتور ممدوح أحمد عنتر رئيس قطاع شئون مياه النيل، خلفا للدكتور أحمد بهاء الدين.

وننشر أبرز المعلومات عن الدكتور ممدوح عنتر:

- حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة القاهرة عام ٢٠٠١ في مجال تطبيقات النماذج الهيدرولوجية لإدارة الموارد المائية.

- حاصل على ماجيستير إدارة الموارد المائية - جامعة عين شمس عام ١٩٩٧.

- عضو الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

- عضو اللجنة الوطنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة.

- مقرر أعمال لجنة متابعة المشاركات الخارجية لمصر فى المحافل المائية الدولية والمعنية بتوحيد لغة الخطاب عند عرض الشواغل المصرية والموقف المائى المصرى فى المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.

- ممثل وزارة الموارد المائية فى المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

- رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى هو آخر المناصب القيادية التي تولاها قبل تكليفه بمنصب رئيس قطاع شئون مياه النيل

- يتمتع بخبرة تصل إلى ٢٥ عاماً فى موضوعات التعاون مع دول حوض النيل مجال هيدرولوجيا أحواض الأنهار المشتركة وإدارة الموارد المائية حيث تولى العديد من المناصب الهامة كالتالي :

- رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى بقطاع النيل بين عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

- المدير الإقليمي لمشروع النموذج التخطيطي لمنطقة حوض النيل الشرقى بمقر المكتب الإقليمي الفنى لحوض النيل الشرقي (ENTRO) بأثيوبيا بين عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٣

- المدير الفنى لمشروع إدارة مخاطر الفيضان والجفاف للتغيرات المناخية فوق بحيرة ناصر (LNFDCP/ICC) بين عامي ٢٠٠١ - ٢٠٠٩

- مدير مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط بين عامي ١٩٩٦ - ٢٠٠٩