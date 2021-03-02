النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن هناك خطاب الكراهية المنتشر في مصر تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها، يتطلب ضرورة بسرعة إصدار تشريع يغلظ من عقوبات الكراهية المنتشرة.

وحمل النمنم خلال ندوة "معا في مواجهة خطاب الكراهية" والتي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء اليوم، تيار الإسلام السياسي ممثلا في جماعة الإخوان مسؤولية انتشار هذا الخطاب قائلا: "عدونا من الإخوان ياصلون لأفكار الاستيعلاء والمظلومية والتشكيك في كل تاريخنا المصري ويعتبرونه باطلا" .

وانتقد النمنم ممارسات الإخوان بالشماتة والسخرية من كل شىء بما فيها جلال الموت، مشيرا إلى أن تلك الممارسات خرجت من نطاق الفردية لكى تصبح مؤسسية من خلال قنوات ومنصات تابعة لهم.

وشدد على أن المتابع للمشهد يرى أننا أصبح لدينا خطاب يكرس للكراهية معتبرا أن هذا فتح الباب لمزيد من العنف المجتمعي.