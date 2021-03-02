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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجع المفكر والكاتب الصحفى الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أحد أسباب ارتفاع معدلات خطاب الكراهية في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة إلى جماعة الإخوان المسلمين، خلال ندوة «معا في مواجهة خطاب الكراهية» والتي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء اليوم قائلا «الإخوان رفعوا (فولت الكراهية) إلى درجة عالية».

وأضاف المفكر عبدالمنعم سعيد أن «طريق حسن البنا وتابعيه فيما بعد بالنسبة للجماعة دون سواهم هو الإيمان الصحيح، أما غيره فهو انحراف عن الطريق الصحيح»، مستطردًا: «كل التنظيمات التي ارتبطت بالفكرة الأصولية تتعامل مع المطلق».

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد أنه «منذ الفاشية مرورا بالنازية وحتى الجماعة التي اقتحمت مبنى الكونجرس مؤخرا، وكل الجماعات التي تستخدم وترفع الصليب والمصحف، تستند على نفس الفكرة، وهي نفي الآخر والتقليل منه باستخدام خطاب الكراهية والتمييز».

وأكد الكاتب الصحفى أن «هناك قلقًا شديدا من أدوات التواصل الاجتماعي التي تعمق خطاب الكراهية وتظهر بوضوح في الأنشطة الرياضية والطوائف الدينية والمذهبية وتتعمد التقليل من شأن الآخر»، مشددا في الوقت نفسه على أنه قلق مشروع، لكن في الوقت نفسه لا يمنع أن كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي فيها أشياء إيجابية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ في ختام الندوة إلى «مشروع مصري يشارك فيه الجميع لمواجهة خطاب الكراهية بحيث يشعر الجميع بأنهم مسؤولون عن المنع والحد من خطاب الكراهية، وأنه يستند على معايير القوة في كافة المجالات».

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري