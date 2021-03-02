شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت: قرار السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري أثلج صدورنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قرار تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وأوضح ياقوت في حواره في برنامج «السيد المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد سعيد على قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس السيسي يقف في صف المواطن وقراره أثلج صدور الشعب المصري وجميع العاملين في الشهر العقاري«، مؤكدا أن هذا القرار أراح الجميع من الحالة التي أثارها هذا القاون خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن احكام صحة التوقيع كانت واجبة، الشهر والتسجيل قبل العمل بأحكام القانون 114 سنة 46، لكن عندما صدر القانون 114 الذي رفضت تطبيق صحة التوقيع وأصبحت لا تسجل، حيث أن حجيتها بين أطرافها لا تمتد للغير، مؤكدا أن هذا القانون حدد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي المصلحة الوحيدة في مصر المختصة ببحث ونقل الملكية والذي يتم على اساسه التسجيل، والجزء الثاني هو ان التسجيل لا يتم إلا في مصلحة الشهر العقاري.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.