شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقى»: امتحانات «الأول والثانى» ليست بروفة لـ«الثانوية الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا علاقة للثانوية العامة فنيًا وتأمينيًا بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى من قريب أو بعيد، وأضاف ردًا على تساؤلات أعضاء جروب «أولياء أمور مصر الآباء» عبر تطبيق «واتس آب»، حول آلية عقد امتحانات الثانوية العامة واحتمالية سقوط السيستم ومصير الطلاب ومستقبلهم فى تلك الحالة: «لا تشكلوا انطباعات أو تخوفات عن طريق الربط بينهما».

وتابع: «أوضحت أن التخطيط الفنى مختلف، ولن نفصح عنه لأسباب تأمينية، وكذلك سوف نجرى امتحانات تجريبية للثانوية العامة مرة أو اثنتين قبل الامتحان النهائى، والتجربة ليست واحدة، ولا ينبغى القياس، وأرجو ترك الأمور الفنية والتنظيمية للدولة مع ملاحظة أن نسبة إتمام الامتحان اليوم 99.9% حول الجمهورية؛ سوف نعلن كل شىء فى موعده، وأرجو عدم التساؤل، لأننا سنعلن كل شىء». وأعلن «شوقى» أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى ليست «بروفة» لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، وأضاف- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تحت عنوان «توضيح هام: الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية»- أن ذلك يرجع لعدة أسباب، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبًا وقالبًا بين الاثنين. وعن امتحانات الثانوية التجريبية، قال «شوقى»: «البروفة الحقيقية ستعقد فى شهرى أبريل ويونيو، وهدف الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية وتدريب الطلاب على شكل الامتحانات».

وعن الغش فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، أوضح الوزير: «هذه امتحانات سنوات نقل للتيرم الأول (نجاح ورسوب فقط) بلا مجموع أو منافسة على الدرجات، وكانت هذه الامتحانات قبل نظام التابلت تتم على مستوى المدرسة، مثلها مثل كل سنوات النقل. وأعلنت الوزارة حضور 586 ألفا و467 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى من إجمالى 589 ألفا و104 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، مادتى «الأحياء» و«الفلسفة والمنطق»، الثلاثاء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021، ومن المقرر أن يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان فى مادتى «الرياضيات» و«اللغة الأجنبية الثانية» على فترتين.

وأدى طلاب المحافظات الامتحان، وأكد عدد كبير من الطلاب تمكنهم من الدخول على المنصة بسهولة، وأعربوا عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة، فيما أدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحان الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وفى سياق متصل، أعرب أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائى عن سعادتهم بسهولة الامتحان المجمع متعدد التخصصات، موضحين أن الامتحان جاء أغلبه من النماذج الاسترشادية التى وضعتها الوزارة.