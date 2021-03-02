شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال عن ديون الشركات: نبادل الجهات الدائنة بأراضٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم حل أزمات الديون على شركات ومصانع القطاع العام من خلال عمل تسويات ومبادلة أراض للجهات الدائنة، «عملنا 33 مبادلة أراض، وفيه 5 قادمين بإذن الله مع وزارة المالية ونكون بذلك انتهينا من المديونات اللي على الشركات بتاعتنا ونفوق بقى».

وأضاف «توفيق»، خلال حوار خاص مع الإعلامي محمد منصور، في برنامج «رؤية»، الذي يُعرض على «الحدث اليوم»، أن وجود مديونيات كثيرة على شركات قطاع الأعمال «يبوظ المركز المالي»، كما أن وجود مديونيات لم تحل يزيد من عبء الفوائد، «الحمد لله حل الديون، تعد جرعة مسكنة للشركات عشان نقدر نبدأ التطوير من منطقة أخف بكثير مما سبق»

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن القانون الجديد الخاص بالشركات والمصانع التابعة للوزارة أتي بعد 30 سنة من صدور القانون الأول، حيث إن القانون الجديد صُدر رقم 185 لعام 2020، وأتاح لأول مرة المساهم الرئيسي والمتمثل في الحكومة أنها تُدير الشركات، «كان مشاركني في الإدارة ناس مش أنا اللي معينهم كمدير للشركة».

وتابع: «كان فيه نص مجلس الادارة منتخبين من العمال، مش بقول وجود عمال في مجلس الادارة غلط، لكن الفكرة في الحسبة، يبقى نص المجلس من العمال؟، الرؤية مش هتكون متكاملة وواضحة ويبقى فيه تيارات جوه المجلس»، كما أنه عندما يسأل عضو مجلس إدارة شركة ما عن سبب اتخاذه قرارًا أصدر بهذا الأمر أو عن سبب اصدار قرار كان سيجلب موارد للشركة، كان الرد «مقدرناش، مجلس الإدارة رفض».

وواصل: «كان ضروري علاج القصة دي وجود واحد من العاملين المنتخبين في مجلس الإدارة وكمان ادناله صوت عند التصويت وده مش موجود في القطاع الخاص، كان الأول لا يمكن للمالك إنه يغير من لوائح العمل، إلا بموافقة النقابة العامة وده طبعًا مش طبيعي بالنسبة لمالك شركة أنه يعمل كده، الحمد لله تم التغيير وبقينا نستشير النقابة في الاخر، لكن صاحب المال هو من يحدد ايه اللي يتعمل وايه مش يتعمل».