شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات التيرم الأول فى الجامعات وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الجامعات أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتفقد عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات اللجان لمتابعة سير الامتحانات وحل أى مشكلات تواجه الطلاب. وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددًا من لجان الامتحانات للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 بكليات الصيدلة وإدارة الأعمال وطب الأسنان بجامعة المستقبل، وأكد أن الزيارة تأتى فى إطار متابعته لانضباط سير العمل بلجان الامتحانات، والوقوف على التزام الجامعات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفى الأقصر، تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، سير الامتحانات، وشدد على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية. وأجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، جولة تفقدية شملت كليتى «الإعلام» و«العلوم»، لمتابعة سير الامتحانات برفقة عميدى الكليتين وأعضاء هيئة التدريس، واطمأن خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وفى الإسكندرية، أكد الدكتور محمد أبوزهاد، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الإعلام بنين بالقاهرة، وحذر خلال جولته الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.