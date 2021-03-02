شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق حول العاملين بالشركات: «القانون أعطى للعاملين نسبة من الأرباح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القانون أعطى للعاملين نسبة من الأرباح بعد خصم الاحتياطيات بصفة مباشرة، معقبًا: «أول حد بياخد نسبته من الأرباح هم العاملين بنسبة تصل لـ12%».

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج «رؤية»، المذاع على فضائية«الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الأجور الأساسية بين شركات الأعمال ليس كبيرًا، ولكن الفرق يحدث بسبب العلاوات وبعض البدلات، خلاف المنح والمناسبات، معقبًا: «في شركات مش بتدي خالص، وفي شركات بتدي 25 شهرًا، فقلنا لا، المنح لازم تعطى للكل في حدود أربع شهور بغض النظر عن ربح الشركة أو خسارتها».

ولفت إلى أن الوزارة منعت الشركات من امتلاك الأساطيل الخاصة بها، لأن هذا كان يفتح بابا من الفساد، وتم التعاقد مع متعهدين لمعرفة تكاليف عملية النقل.