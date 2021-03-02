شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: سؤال «بن شرقي» خطأ غير مقصود.. ونعتذر لنادي الزمالك وجماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تلقي رسالة بعد إجراء امتحان كلية الحقوق اليوم الثلاثاء تكشف تفاصيل واقعة وجود سؤال بأحد الامتحانات يتضمن إساءة إلى لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي.

وأضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن «بعض الأستاذة يلجؤون إلى الأسئلة الافتراضية، لكنه تصرف فردي غير مقبول»، مشيرا إلى أن الجامعة قررت إيقاف انتداب الأستاذ المنتدب من جامعة أسيوط.

وأوضح أنه خاطب رئيس جامعة أسيوط لإحالة الأستاذ المسؤول عن الواقعة إلى التحقيق، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي قدم اعتذارا أكد خلاله أن الخطأ غير مقصود.

وقدم رئيس جامعة سوهاج الاعتذار إلى نادي الزمالك قائلا: «نعتذر لنادي الزمالك وجمهوره العريض، ما حدث خطأ غير مقصود»، مشيرا إلى أن تواصل مع الأستاذ الجامعي، صاحب الواقعة مرتين دون رد، ثم قام بإرسال رسالة إليه.