شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 526 مخالفة مرورية و 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات حسب بيان رسمي، عن ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط سيارة و2 دراجة نارية و«توك توك» دون ترخيص، كما تم التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، و109 مخالفة تجاوز للسرعة، و116 مخالفات متنوعة .

كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 سائقين لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة .