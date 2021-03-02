شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يبحث مع وفد الجامعة الألمانية تنفيذ التصميمات الخاصة بالهوية البصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة ضمن الزيارة الإستكشافية والميدانية للمتخصصين من الجامعة، والتي شملت المناطق الأثرية والمعالم السياحية المدرجة والغير مدرجة في البرنامج السياحي، بجانب مشروعات التطوير الجارية والمخطط تنفيذها أيضاً، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة والتراثية .

وطالب اللواء أشرف عطية بالإسراع في تنفيذ التصميمات الخاصة بالهوية البصرية لوضع رؤية متكاملة تعتمد على الدراسة العلمية لإدماجها في مشروعات التطوير والتجميل الجارية والمخططة مستقبلياً، علاوة على توحيد اللون والتصميم لطلاء واجهات المباني والعقارات والمنشآت الحكومية بما يعكس الثقافة والتراث الأسواني الأصيل، مشيداً بالتعاون البناء للإستفادة من خبرات الجامعة الألمانية وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية في مجالات التصميم والتطوير لدعم مدن المحافظة جمالياً وتخطيطياً بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ .