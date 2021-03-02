شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال معهد الأورام قبل افتتاحة في يونيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الأعمال الجارية في مركز الأورام الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر يونيو المقبل، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية في غرف العمليات، وغرف المرضى، وتابع الأعمال الجارية في وجهات المركز، مشيداً بالمهندسين والعمال والفنيين الذين يسابقون الزمن للانتهاء منه في وقت قياسي.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، لسرعة إنجازه ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن مركز علاج الأورام سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهى تماما من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

معهد الاورام

معهد الاورام

معهد الاورام

معهد الاورام

معهد الاورام

معهد الاورام