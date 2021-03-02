شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث أعمال تطوير وتنمية 57 قرية ببرج العرب ضمن«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء أعضاء مؤسسة حياة كريمة، لمتابعة أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير وتنمية ٥٧ قرية أم وتابع ونجع، ببرج العرب القديمة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري؛ بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ، ومحمد شعبان رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة لتطويرها، ورفع كفاءتها لتكون ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن تخصيص ٣ مليار جنية لأعمال التطوير هو نجاح غير مسبوق للمحافظة، وذلك لما تمثله المبادرة من أهمية كبيرة في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأشد احتياجا، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.

وأشاد بالدور الذي يقوم به أعضاء مؤسسة حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ أعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع في قري برج العرب القديمة، مطالباً إياهم بأن يكونوا عين المحافظة الأمينة التي تنقل احتياجات ومتطلبات أهالي القرى على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم تفقد أعمال التطوير التي تتم بالقرى على أرض الواقع، كما استمع المحافظ إلى أفكار ومقترحات أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية.

وأكدت جاكلين عازر، أن القرى ٣ التي تم اختيارها «بهيج وأبو صير والغربانيات» ببرج العرب القديمة، تعتبر من أشد القرى احتياجا، كما اقترحت عقد اجتماع دوري بأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، للتعرف على معدلات انجاز المشروعات وأي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.