شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية نفسية تُحذر المرأة الحامل من التوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين جوهر، أخصائية نفسية، إن نوبات التوتر تحدث بسبب الغضب أو الخوف، وأحيانًا عندما تكون المرأة حامل ومصابة بنوبات التوتر فقد ينتقل هذا الأمر إلى الأطفال.

وتابعت «جوهر»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدراسة تحولت بين يوم وليلة بسبب أزمة كورونا إلى المنزل أونلاين، وهذا أدى لحالة من الارتباك داخل البيوت.

وشددت على ضرورة أن يكون أولياء الأمور هادئين في التعامل مع أبنائهم لكي يكونوا قدوة لأولادهم، والتعامل مع أزمة كورونا بشكل سليم.