شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: الأستاذ واضع «سؤال أشرف بن شرقي» زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الأستاذ واضع سؤال أشرق بن شرقي في امتحان كلية الحقوق زملكاوى، مشيرا إلى أن السؤال كان افتراضيا، والأمر أخذ أكثر من حجمه، وأنه لا يوافق على هذا السؤال، وأنه بمجرد رؤية ورقة الأسئلة، اعتذرنا لنادى الزمالك ونؤكد على حسن علاقتنا بالدول الشقيقة واللاعب الكبير الذي نقدره.

وأضاف «العزيز» خلال مداخلة مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه «أنهينا ندب الأستاذ الجامعي للجامعة، وأنا زملكاوى صميم وأحب الزمالك للغاية، والأستاذ واضع سؤال بني شرقى زملكاوى».