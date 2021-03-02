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هيئة الدواء تعلن إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب ووشتة جواهر مخدرة من طبيب.


وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal    syr

Tusskan   syr

Tussivan.n   syr

Tussilar    syr 

Codilar          syr 

Penta flu      syr 

Penta cold    syr 

Pulmo care   syr

Codiphan      syr

Codiphan.b   syr 

Rhinutuss    syr

Cold stop      syr

Roncotech   syr

Opticough     syr 

 

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

 

 

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع"، وذكر الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية،  بأن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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