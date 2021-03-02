شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بلجيكا فى القاهرة تبرز حوار سفيرها مع الخليج 365 على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت سفارة بلجيكا بالقاهرة، حوار السفير فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في مصر والسودان، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار السفير البلجيكى فى اللقاء إلى أن مصر مثل العملاق الجيد فى الشرق الأوسط، الذى يبحث عن السلام والاستقرار، وله دور مهم في عملية السلام، مشيرًا إلى أن علاقتها جيدة بجميع أطراف النزاعات، وتحاول التوفيق بينهم من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق.

وأضاف سفير بلجيكا فى حوار خاص لليوم السابع، أن مصر تلعب دورا مسالما وسيطا وهو أمر نقدره جدا فى أوروبا، وهو ما تفعله في المصالحة الفلسطينية، وكذلك أزمة ليبيا التي بادرت فيه بآلية 5+5 لحل المشكلة، وساعدت كما يتمنى الجميع أن تكون لليبيا السيادة على أرضها وأن تكون حرة ومسالمة ولهذا يجب أن يكون هناك حل سياسى وعلى الليبين أن يتركوا وحدهم لكي يسووا مشاكلهم.

وعبر فرانسوا عن امتنانه لمصر فى قضية الهجرة غير الشرعية التى قد تكون خطرة على أوروبا لأنها لو كانت غير منظمة قد تؤثر سلبيًا على النظام الاجتماعى والشئون الصحية لديهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت شريك جيد وقوى وعملت لوقف التدفق وكان من السهل أن تفتح الحدود وترك الجميع يذهب ولكنها لم تفعل ذلك.