شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الفول السوداني يجب مراعاتها خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الفول السودانى مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في ضرورة تجهيز الأرض وذلك بإجراء حرثين متعامدتين في الأراضي القديمة وإجراء حرثه واحدة في الاراضي الرملية مع التزحيف وتخطيط الارض بمعدل 12 خط / قصبتين.

كما يضاف 20 م3 للفدان سماد بلدي قديم متحلل خالي من بذور الحشائش قبل اجراء الخدمة واثناء الخدمة يضاف 200 كجم سماد سوبر فوسفات.