شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بلجيكا فى القاهرة: مصر تلعب دور الوسيط المسالم لدعم استقرار المنطقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في مصر والسودان، إن مصر مثل العملاق الجيد فى الشرق الأوسط، الذى يبحث عن السلام والاستقرار، وله دور مهم في عملية السلام، مشيرًا إلى أن علاقتها جيدة بجميع أطراف النزاعات، وتحاول التوفيق بينهم من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق.

وأضاف سفير بلجيكا فى حوار خاص لليوم السابع، أن مصر تلعب دورا مسالما وسيطا وهو أمر نقدره جدا في أوروبا، وهو ما تفعله في المصالحة الفلسطينية ، وكذلك أزمة ليبيا التي بادرت فيه بآلية 5+5 لحل المشكلة، وساعدت كما يتمنى الجميع أن تكون لليبيا السيادة على أرضها وأن تكون حرة ومسالمة ولهذا يجب أن يكون هناك حل سياسى وعلى الليبين أن يتركوا وحدهم لكي يسووا مشاكلهم.

وعبر فرانسوا عن امتنانه لمصر في قضية الهجرة غير الشرعية التي قد تكون خطرة على أوروبا لأنها لو كانت غير منظمة قد تؤثر سلبيًا على النظام الاجتماعي والشئون الصحية لديهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت شريك جيد وقوى وعملت لوقف التدفق وكان من السهل أن تفتح الحدود وترك الجميع يذهب ولكنها لم تفعل ذلك.