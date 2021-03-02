شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية تنتج أنواعا جديدة من الأسماك الخالية من التلوث وتصديرها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أنه يتم حاليا إنتاج أسماك ذات نوعيات جديدة خالية من التلوث، وتم البدء فى تصدير الأسماك لبعض الدول قائلا: "تصدير الأسماك الزائدة عن احتياجاتنا".

من جانبه أوضح الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه يوجد أكثر من 100 ألف صياد فى حين لن المسجلين لدى الهيئة 65 ألف كما بوجد لدبنا 42 مكتب صيد على مستوى الجمهورية لإصدار تراخيص الصيد وتسهيل الإجراءات للصيادين وأنه حاليا يكون 80% من الإنتاج المحلى من السمك من خلال المزارع و20% فقط من المصايد بعكس السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.