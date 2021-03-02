شكرا لقرائتكم خبر عن بدل واقية ومزايا أخرى..خطة تحسين أوضاع الصيادين برعاية التضامن و"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لانتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، لافتة إلى أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة، كما أن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما أنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

وأضافت الوزيرة انه سيتم التشجيع على شركات جماعية للصيادين من خلال السيارات المتنقلة أو توفير حافظات مبردة لحفظ الأسماك، فى إطار التمكين الإقتصادى لهذه الفئات.

كما قامت الوزيرة بتسليم بعض الصيادات شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.