شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: لم نرصد أى حالات كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن اليوم، الثلاثاء، شهد امتحان طلاب الفرقة الثانية والفرقة الرابعة بمرحلة البكالوريس، وهو يعد اليوم الرابع لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، مر اليوم الامتحاني بهدوء ولم ترصد أي حالات كورونا أو أي حالات مرضية أخرى أو حالات غش.

وأشار عميد كلية الآثار فى بيان له، إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالامتحانات وتعقيم جميع القاعات ودخول الطلاب من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول الا بالكمامات.

ولفت الدكتور أحمد رجب ، إلى أنه عقب الامتحانات، يتم تصحيح جميع مواد اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية وكنترول الفرقة الرابعة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الميدانية الدقيقة من عميد الكلية وإدارة الكلية وأعضاء لجان الكنترولات .

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب. يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الذين امتحنوا أمس 36093 طالبا وطالبة؛ حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.



جولة عميد كلية آثار القاهرة على لجان الامتحانات



لجان الامتحانات



عميد كلية آثار يتابع امتحانات الكلية