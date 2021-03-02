وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من لجان الامتحانات بجامعة المستقبل

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القاهرة - سامية سيد - تفقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء عددًا من لجان الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 بكليات الصيدلة، وإدارة الأعمال وطب الأسنان بجامعة المستقبل، يرافقه د. عبادة سرحان رئيس الجامعة، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات بالجامعات الخاصة



وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار متابعته لانضباط سير العمل بلجان الامتحانات، والوقوف على التزام الجامعات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، والتي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة للحفاظ على سلامة الجميع، مشيرًا إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات داخل الجامعات منذ بدايتها.

د. خالد عبد الغفار يتفقد لجان الامتحانات

وشدد عبد الغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات بالجامعات الخاصة (2)

وأشاد الوزير -خلال الجولة- بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا بالمعاقبة الفورية للمخالفين.

وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات بالجامعات الخاصة

كما حرص الوزير على التأكد من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة فى مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتعقيم المنشآت يوميًّا، والتأكد من سلامة استخدامها.

ووجه عبدالغفار بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقًا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددًا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات في هذا الشأن.