شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز زخرفة المساجد ونقشها فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها، فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها، وذلك على ردا على سؤال.. ما حكم تزيين المساجد؟.

وأحابت الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعى برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]".

وأوضحت الإفتاء: "وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد فى العصر الحاضر الذى صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهى عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".





من ناحية أخرى، أجابت دار الافتاء عن سؤال: ما حكم الاحتفال بيوم الأم؟ هل هو بدعة؟، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيه، أن الاحتفال بـ"يوم الأم" أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14].

وتابعت الدار: ولا يوجد في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فهذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فالبدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله.