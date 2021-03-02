شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن موافقة المترو على الدفع بقطارات إضافية للطلاب خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم، الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى إطار جولاته اليومية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب و سلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.

وتفقد رئيس جامعة حلوان خلال الجولة منافذ دخول وخروج الطلاب حيث تم فتح 24 منفذًا تيسيرًا على الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .

كما تفقد رئيس جامعة حلوان محطة مترو جامعة حلوان وذلك بعد التواصل مع المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتقى خلالها المهندس سيد الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بهيئة مترو الأنفاق وتم الاتفاق على فتح منفذ آخر لخروج الطلاب من المحطة بالإضافة إلى المنفذ الأول وذلك لتيسير خروج الطلاب إلى الجامعة ومنع ازدحامهم خلال ساعات الذروة ، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على الدفع بقطارات إضافية من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق،.

وفي ختام الجولة حرص الدكتور ماجد نجم على الاستماع إلى الطلاب ومعرفة شكواهم واعدا بوضع الحلول الجذرية لها، كما حرص الطلاب بدورهم على التقاط الصور التذكارية.