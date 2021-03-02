شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتيجة طلاب النقل حتى الإعدادية بدرجات وليست بتقديرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن النتيجة يجب أن تكون بدرجات في سنوات النقل حتى الإعدادية وسوف نشدد على المديريات والإدارات منعا لسوء الفهم عند البعض وليس بتقديرات.

ورد الوزير عبر جروب التعليم مشروع مصر القومى، على مساواة الغشاش بالمتميز فى امتحانات الفصل الدراسى الأول قائلا: لا اتفق كليا، طبعا شئ مستفز للطالب الشاطر (وقد كنت منهم) أن يرى زملاء يغشون ويعتقدون أنهم انتصروا ولكن الطالب الغشاش لن يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشا في كل مهنة وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز عن هذا العبث ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر إشراقا.

وتابع الوزير: "إنها مسألة إدراك عميق للأولويات وليس الدرجات العالم كله يطلب المهارة الحقيقية أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم ولن ندع هؤلاء يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة".