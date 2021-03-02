شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها . أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى يونيو 2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.





الرئيس السيسى يؤكد النهج الاستراتيجى لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات مع السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل. كما طالب بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم"

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ‏لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

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وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" ‏الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ‏الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏

وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين ‏الماضيين منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد المرض، يوم الأحد الماضي.‏

وزيرة خارجية السودان: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر الملهمة فى الإصلاح الاقتصادى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وأعربت الدكتورة مريم الصادق المهدى عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.





التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حضر 586 ألف و467 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 377 ألف و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%.

كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.





الرى تتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وعلى السواحل الشمالية الشرقية بعد غد.

ويكون الطقس اليوم مائل للبرودة إلى بارد على مدن الساحل الشمالي، لطيف على باقى مناطق شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد نهارا، وبارد إلى شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب على مناطق شمال الجمهورية يصحبها زخات متفرقة من الأمطار على مناطق محدودة من الساحل الشمالي الغربى، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

وتكون حركة الرياح معتدلة إلى نشطة على المناطق الشمالية، أجزاء من البحر الأحمر ووسط الصعيد ، معتدلة بباقي الأنحاء.