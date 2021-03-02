شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية بـ«أسوان الجامعي» تتلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اليوم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت بتطعيم لرئيس الجامعة والاطقم الطبية حسب أولوية التسجيل.

كما تلقى اللقاح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان والدكتور عصام ابو المجد المدير العام للمستشفي الجامعي وبحضور الدكتور محمد مصطفي مسؤل اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد غلاب أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص على تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني اثبت فاعلية في التجارب الاكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي انتاج أجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.