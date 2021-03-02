أخبار مصر

الأطقم الطبية بـ«أسوان الجامعي» تتلقى لقاح كورونا

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية بـ«أسوان الجامعي» تتلقى لقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اليوم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت بتطعيم لرئيس الجامعة والاطقم الطبية حسب أولوية التسجيل.

كما تلقى اللقاح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان والدكتور عصام ابو المجد المدير العام للمستشفي الجامعي وبحضور الدكتور محمد مصطفي مسؤل اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد غلاب أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص على تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني اثبت فاعلية في التجارب الاكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي انتاج أجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا