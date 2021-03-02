شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «مصر أكتوبر»: الرئيس لا يتواني في الاستجابة للمطالب الجماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت نفين بدار، أمينة المرأة بحزب مصر اكتوبر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وقالت نفين بدار، خلال بيان لها، إن هذا القرار لاقى ارتياحا شعبيا كبيرا، وهذا يدل على أن الرئيس السيسى لا يتوانى لحظة في الاستجابة للمطالب الجماهيرية، مشيرة إلى أن الرئيس يقوم بنفسه بالتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى، ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين.

وأوضحت أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى بمثابة فرصة كبيرة لعقد المزيد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى ليس حول قانون الشهر العقارى فقط ولكن لادخال اصلاحات جذرية داخل منظومة الشهر العقارى وتطوير وميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لرفع المعاناة عن المواطنين في تعاملاتهم مع هذا مرفق الشهر العقارى.