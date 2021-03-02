شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «1000 فنى ماهر» لتأهيل الشباب لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة «1000 فنى ماهر» والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على إقتحام سوق العمل للشباب والفتيات المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.

وقالت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة، إنها جاءت بمقترح وآلية تنفيذ من مديرية التربية والتعليم بإشراف من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وبدعم من محافظ أسوان حيث ستتضمن تنظيم دورات تدريبية «عملى / نظرى» من 120 إلى 200 ساعة تدريبية في فترة زمنية تتراوح ما بين من 3 إلى 4 ساعات يومياً.

واشارت إلى أنه سيتم تخصيص مدارس التعليم الفني الصناعى لهذا التدريب، مشيرة إلى أن التدريب سيشمل تخصصات التبريد والتكييف والكهرباء، بجانب التشكيل واللحام والمبانى والتشطيبات والأعمال الصحية، والملابس الجاهزة للأناث، فيما سيتم تلقى الطلبات إلكترونياً على «https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU7yDmRUJ6NykAORiejFdEGXSIsl-VDQgiTDWz-ATCNbW1yg/viewform» حيث سيتم الإختيار طبقاً لأولوية التقديم.